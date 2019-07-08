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Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak aldı

Karasu’da bulunan Sahil Park ve 32 Evler Plajları 2019 yılında da Mavi Bayraklı plajlar arasında yerini aldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak aldı

Karasu’da bulunan Sahil Park ve 32 Evler Plajları 2019 yılında da Mavi Bayraklı plajlar arasında yerini aldı. Yapılan açıklamada Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gerçekleştirilen incelemede Büyükşehir Belediyesi tarafından 33 kriterin eksiksiz olarak yerine getirildiği ifade edildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu’da bulunan Sahil Park ve 32 Evler Plajı’nın yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandığını açıkladı. 2019 yılı başvurusu neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından önemli bir çevre ödülü niteliği taşıyan Mavi Bayrak için Büyükşehir Belediyesi sahillerde yerine getirilmesi gereken 33 kriteri eksiksiz olarak tamamladı.



33 farklı kriter


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı için Mavi Bayrak başvurumuzu yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2019 yılında da Karasu’da yer alan 2 plajda Mavi Bayrak dalgalanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak deniz suyunun temizliği, cankurtaran hizmetleri, engelli dostu plaj, çevre yönetimine verilen önem, plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlanmasından oluşan 33 farklı kriteri yerine getirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz turizm imkanlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
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