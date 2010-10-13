Kuzey Ren Vestfalya, İslam’ıntanınmasında öncü eyalet olacak

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'den federal düzeyde gelen İslam'ın tanınması çağrısı üzerine gözler iki partinin yönettiği Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'ya (KRV) çevrildi. Bu alanlarda çalışma yapmak için yeni bir komisyon kurulduğu açıklandı. KÖLN Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'den federal düzeyde gelen İslam'ın tanınması çağrısı üzerine gözler iki partinin yönettiği Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'ya (KRV) çevrildi. Bu alanlarda çalışma yapmak için yeni bir komisyon kurduklarını açıklayan Yeşiller Partisi milletvekili Arif Ünal, "KRV İslam'ın tanınmasında öncü eyalet olacak" açıklamasını yaptı. Alman Federal Meclisi'nde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi iç politika sözcülerinin, geçtiğimiz hafta, "İslam'a eşit statü verilmeli. Almanya'da İslam'ın tanınması ve İslam din derslerinin verilmeye başlanması göçmenlere önemli bir sinyal olur, uyuma büyük katkı sağlar" yönündeki açıklamaları yankı buldu. İslami kuruluşlar açıklamaları memnuniyetle karşılayarak "Almanya İslam'ı tanımak için 40 yıl daha bekleyemez" dedi. SPD ve Yeşiller'in federal yetkililerinden gelen İslam'ın tanınması yönündeki açıklamaları üzerine gözler, SPD-Yeşiller azınlık koalisyon hükümetinin yönetmekte olduğu ve 1.5 milyon civarında Müslümanın yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine çevrildi. Nitekim federal bir sisteme sahip olan Almanya'da dini bir gruba hukuki olarak "dini cemaat" statüsü verilerek muhatap alınması ve buna göre din derslerinin şekillendirilmesi eyaletlerin inisiyatifinde. Konuyla ilgili KRV eyaletindeki çalışmaları anlatan Yeşiller Partisi Köln milletvekili Arif Ünal, İslam'ın resmi din olarak tanınmasının seçim programlarında yer aldığını, hükümet olduktan sonra da çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Ünal, "Bu birçok problemi çözmek için bir anahtar rolü oynayacak. Biz şu anda eyalette bunu gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi. İslam'ın tanınmasının Alman toplumuna da önemli bir mesaj olacağını kaydeden Ünal, "Bu ülkede İslam dini artık dış olgu olmaktan çıktı. Zaten Alman vatandaşı olan, hatta doğuştan Alman olan yüz binlerce insan bu inanca sahip. Dolayısıyla bu artık Almaya'nın bir iç dini haline geldi. Bu anlamda sinyal verilmiş olur. Bu ülkede yasalara da duyarlılık çok fazla. İsteyerek kabul etmeyenler de kabullenmek zorunda kalacak" diye konuştu. Almanya'nın laik değil, seküler bir ülke olduğu ve dini grupların yetkilerinin çok fazla olduğunu belirten Arif Ünal, "Devletle din bir araya gelerek günlük yaşamı planlıyor. Din derslerinden radyo televizyonların üst kurullarına kadar her tarafta dini temsilciler var. Buralarda, kabul edilmiş Müslüman temsilcilerin olması da, İslam'ı dışarıdan gelmiş bir din olmaktan çıkarır. Bu da toplumda önyargıların kısmen de olsa yıkılmasına neden olur" dedi. Bir müjde de veren Ünal, "Geçtiğimiz hafta eyalet meclisinde Entegrasyon Alt Komisyonu kuruldu. Ben bu komisyonun başkanı seçildim. Önümüzdeki toplantıda İslam'ın tanınması ve entegrasyon konularının bir planını yapacağız, bunların rotasını çizeceğiz. Göçmenlerle ilgili konuların hemen hepsi oradan geçecek. Ben diğer partilerle işbirliği halinde, buna benzer yasaların gündeme getirilmesini sağlamayı düşünüyorum. Bizim gündemimizde İslam'ın tanınması var; KRV eyaleti bu konuda öncü eyalet olacak. KRV'nin hem entegrasyon, hem İslam'ın tanınması ve din dersleri konularında öncülük etmesi lazım" şeklinde konuştu. SPD KRV milletvekili Serdar Yüksel ise, İslam'ın tanınması konusunda geç bile kalındığını söyledi. İslam tanınarak ve İslam din dersleri verilerek Müslüman göçmenlerin bu toplumun bir parçası olduğunun altının çizilmiş olacağını belirten Yüksel, "Müslümanların bu haklar verilerek Katoliklerle, Protestanlarla aynı seviyede tutulması gerekir. Bu, Müslümanlara çok önemli bir mesaj olur. Eyaletimizde bir uyum yasa tasarısı hazırlandı. Bu uyum yasa tasarısında İslam'ın diğer dinler gibi kabul edilmesi öngörülüyor. Konunun ayrıntıları belki başka bir yasa ile düzenlenecek. Biz bu yasaların sonuna kadar arkasındayız. Yeşiller Partisi'nde arkadaşlarla birlikte bu konuda canla başla çalışıyoruz. Bu eyalette çok güzel adımlar atacağız. Ben çok umutluyum. Bütün partilerdeki Türkiye kökenli milletvekillerini bu konuda el ele vermeye çağırıyorum" diye konuştu. Milletvekili Yüksel ayrıca, İslam'ın tanınması ve okullarda İslam din dersinin verilmesinin Alman toplumuna da iyi mesaj olacağını, onların Müslümanları kabulünü de hızlandıracağını kaydetti