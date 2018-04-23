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Kuzey Ren Vesfalya, başörtü yasağına planlıyor

Almanya’nın Kuzey Ren Vesfalya eyaletindeki 14 yaş altı çocuklara başörtüsü yasağıyla ilgili tartışma sürüyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:50
Kuzey Ren Vesfalya, başörtü yasağına planlıyor

Almanya’da en çok Müslümanın yaşadığı Kuzey Ren Vesfalya eyaletinde, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getiriliyor.

Eyalet Uyum Bakanlığı, ‘o yaştaki çocuklar dini konularda hür iradesi ile karar veremez’ diyerek tasarıyı savundu.

UETD başkan yardımcısı Asiye Bilgin ise eyalet yönetimini ırkçılıkla suçladı.

"Bugün bir Yahudi ya da bir Hristiyan çocuğunu kilisede vaftiz ettirirken nasıl bunun için kimseye hesap vermesi gerekmiyorsa, bir Müslüman da çocuğunu Müslüman olarak yetiştirirken dininin gereklerini yerine getirmek isterken bunun için kimseden izin alması gerekmez. Bu zaten anayasal bir hak olarak korunuyor."

Asiye Bilgin, bu yasağın bir Türk kökenli siyasetçi üzerinden dile getirilmesini Alman devlet politikasının bir parçası olarak görüyor.

"Kendi ırkçı yaklaşımını belki nazi olarak sınıflandırılacakken bunu bir Türk dediğinde tabiki o şekilde bir tepki doğmuyor. Sanki bir özeleştiri olarak algılanıyor halbuki bunun temelinde sadece İslam düşmanlığı yatmakta."

Tasarının mimarlarından biri de eyalet Uyum Bakanlığı müsteşarı Serap Güler.

Almanya’daki Müslüman sivil toplum örgütleri, 14 yaş altı kızlarda başörtüsü takma oranın zaten çok düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Bu tasarının daha geniş çaplı bir yasak için hazırlık olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:50
  1. Almanya
  2. Güler

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