  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi Siyonist teröristler ateşkesi ihlal etti! Savaş uçakları binayı vurdu Trump telefon açtı! İran duyurusu bekleniyor! Gülistan soruşturmasında Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi CHP’de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Yaşam Kuzey Marmara'da faciadan dönüldü! Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü
Yaşam

Kuzey Marmara'da faciadan dönüldü! Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuzey Marmara'da faciadan dönüldü! Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü

İstanbul Çekmeköy'de sabahın ilk ışıklarında feci bir kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye kavşağında kontrolden çıkan kurbanlık nakil tırı, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen tırın sürücüsü kabinden son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, dev araç demir yığınına döndü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başlayan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Edirne istikametine seyir halindeki canlı hayvan nakil tırı Reşadiye bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yanan tır söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, tırın kurbanlık taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.

 

Muğla'da korkutan yangın! Fazla büyümeden söndürüldü
Muğla'da korkutan yangın! Fazla büyümeden söndürüldü

Yerel

Muğla'da korkutan yangın! Fazla büyümeden söndürüldü

İstanbul'da AVM'de yangın çıktı
İstanbul'da AVM'de yangın çıktı

Gündem

İstanbul'da AVM'de yangın çıktı

9 yıl önce 1 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı! Tanker yangını davasında karar açıklandı
9 yıl önce 1 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı! Tanker yangını davasında karar açıklandı

Gündem

9 yıl önce 1 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı! Tanker yangını davasında karar açıklandı

TAG yolunda tır viyadükten uçtu: Ölü ve yaralılar var!
TAG yolunda tır viyadükten uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Yerel

TAG yolunda tır viyadükten uçtu: Ölü ve yaralılar var!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23