Kuzey Marmara'da faciadan dönüldü! Bariyerlere çarpan tır alev topuna döndü
İstanbul Çekmeköy'de sabahın ilk ışıklarında feci bir kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye kavşağında kontrolden çıkan kurbanlık nakil tırı, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen tırın sürücüsü kabinden son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, dev araç demir yığınına döndü.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başlayan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Edirne istikametine seyir halindeki canlı hayvan nakil tırı Reşadiye bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yanan tır söndürüldü.
Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, tır kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, tırın kurbanlık taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.