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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerden biri sağ kurtarıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:43
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:43
Kocaeli
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