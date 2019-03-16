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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahını bugün hizmete açacak- Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Kuzey Marmara Bölgesi'nde güvenli ve hızlı erişim sağlanacak- Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılacak, Avrupa Yakası'ndaki merkezi yerleşim alanlarına da ulaşım rahatlayacak

16 Mart 2019 Cumartesi 12:37
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi açılıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılacak. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki merkezi yerleşim alanlarına ulaşım da bu yolla rahatlayacak.

Yeni otoyol ağıyla dünyanın en büyük metropollerinden biri ve kıtalar arası geçit konumunda olan İstanbul'un trafik yükünü azaltması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 398 kilometreyi buluyor.

Çalışmalar kapsamında, projenin en önemli geçiş noktası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Odayeri-Kurtköy arası daha önce trafiğe açılmıştı. Kınalı-Odayeri hattında yer alan Çatalca-Yassıören ile Habibler-Başakşehir kavşakları kesimleri de tamamlandı. Söz konusu hatlar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Turhan tarafından hizmete açılacak.

- Güvenli ve hızlı erişim

Kuzey Marmara Otoyolu, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi.

Yatırım tutarı yaklaşık 180 milyon dolar olan otoyolun 15,3 kilometre uzunluğundaki Çatalca-Yassıören kesimi, geçen yıl trafiğe açılan 25,3 kilometrelik Yassıören-Odayeri kesiminin devamında yer alıyor.

Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterlerinin etrafındaki kentleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan bölgesel trafik ile mevcut trafik birbirinden ayrılarak, güvenli ve hızlı erişim sağlanacak.

- İstanbul Havalimanı'na ulaşım kısalacak

Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılabilecek. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki merkezi yerleşim alanlarına da bu yolla ulaşım rahatlayacak.

Çatalca'dan, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Kurtköy ve civarına özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 2-3 saate varan seyahat süresi, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılarak yaklaşık 110 kilometreye inecek ve yolculuk 50 dakikada gerçekleştirilebilecek.

Projenin 7. kesiminin başlangıcını oluşturan ve yatırım tutarı yaklaşık 15 milyon dolar olan Habibler-Başakşehir kavşakları hattında 1,1 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminin trafiğe açılmasıyla Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden otoyolun 2016'da trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy kesimine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğrudan erişim imkanı sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:37
  1. Çatalca-Yassıören kesimi
  2. Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı
  3. Kuzey Marmara Otoyolu
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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