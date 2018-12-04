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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

Kazadan yaralı kurtulan işçi Kani Öztürk, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı

04 Aralık 2018 Salı 17:32
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında yaralanan işçi Kani Öztürk'ün, yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavi gören Öztürk'ün hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

Kurtarılmasının ardından acil servise getirilen işçinin ilk değerlendirmesinde beyinde minimal bir kanama, sağ gözünde çimentonun içindeki kimyasal karışımdan kaynaklanan bir etkilenme, sağ kürek kemiği ile kaburgalarda kırıklar ve sağ bacak kısmında açık kırığı olduğunun tespit edildiğini aktaran Güneş, hastanın ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığını anımsattı.

Güneş, tedavi sürecinde vital bulguların normal seyrettiğini aktararak, ikinci gününde sağ bacağındaki açıklığa gerekli cerrahi müdahalenin yapıldığını belirtti.

Vücudunda kırıklar olan Öztürk'ün bugün yoğun bakımdan çıkarılarak ortopedi servisine alındığı bilgisini veren Güneş, hasta yürümeye başladıktan sonra süreci daha yakından takip edeceklerini anlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:32
  1. Kani Öztürk
  2. Kuzey Marmara Otoyolu
  3. yaralanan işçi

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