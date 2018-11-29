THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

Otoyolun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan 3 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının meydana geldiği alanda, incelemelerin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılacak- Yaralı kurtarılan işçinin hastanedeki tedavisi devam ediyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:37
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden 3'ünün öldüğü, birinin yaralı kurtarıldığı iş kazasının meydana geldiği alanda, incelemelerin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapması bekleniyor.

İncelemelerin ardından proje yüklenicisi firma tarafından viyadüğün bir kısmında asılı kalan kalıplar, dağcıların yardımıyla aşağıya indirilecek.

Bu işlemden sonra enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yapılacak.

- Yaralı işçi ameliyat edilecek

Olayda hayatını kaybeden işçiler Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Yaralı işçi Kani Öztürk'ün (40) ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öztürk'ün Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Öztürk'ün konuşmaya başladığını aktaran Ergüney, "Vücudundaki kırıklar nedeniyle hastamız bugün ameliyat edilecek. Düne göre sağlık durumu çok daha iyi. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor ancak hayati tehlikesi de devam ediyor. Tahliller yapılıyor, tomografisi çekiliyor. Tedavisi yapılıyor." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da beton blok altında işçi kalmadığı için olayın kendi alanlarından çıktığını dile getirerek, "Firma artık yukarıda, risk taşıyan sarkan kalıp parçalarını alacak. Dağcılarla firma onları indirecek, daha sonra düşen betonu kıracaklar. Bizle ilgili bir durum kalmadı çünkü blok altında kalan işçi yok. Artık orası firmanın kendi işi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:37
  1. beton blok
  2. Gebze
  3. kaza
  4. Kocaeli
  5. Kuzey Marmara Otoyolu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı
    1. Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı..
    2. Paraşütçü baba-oğulun gökyüzü tutkusu
    3. "İmtiyaz değil, adalet istiyoruz"
    4. "Her maç gibi Göztepe maçı da zor"
    5. AYM'den uyuşturucu ticareti kararı
    6. Yapılan kısıtlı yardımlar Gazze'yi..
    7. Dışişleri'nden İngiltere'ye sert tepki!
    8. 1. Lig kulüpleri gelir artışı istiyor
    9. Prens Bin Selman Arap dünyası için..
    10. Dışişleri Bakanlığı: (İngiltere'de..
    11. Valilikten "ruhsatsız maden ocağı"..
    12. Red Bull Futur/io, geleceğe yön..
    13. Ramil Guliyev'e askerde doping..
    14. Türk arkeologlar, Orta Asya'ya keşfe..
    15. Siemens'in Akıllı Termostat'ı ile..
    16. MHP'den yerel seçim açıklaması!..
    17. MHP'de engellilerle anlamlı buluşma
    18. FETÖ'nün PETKİM yapılanması davasında..
    19. Milli curlingciler Avrupa'daki..
    20. Dede Korkut mirasına sahip çıkan..
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti