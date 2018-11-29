Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden 3'ünün öldüğü, birinin yaralı kurtarıldığı iş kazasının meydana geldiği alanda, incelemelerin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapması bekleniyor.

İncelemelerin ardından proje yüklenicisi firma tarafından viyadüğün bir kısmında asılı kalan kalıplar, dağcıların yardımıyla aşağıya indirilecek.

Bu işlemden sonra enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yapılacak.

- Yaralı işçi ameliyat edilecek

Olayda hayatını kaybeden işçiler Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Yaralı işçi Kani Öztürk'ün (40) ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öztürk'ün Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.



Öztürk'ün konuşmaya başladığını aktaran Ergüney, "Vücudundaki kırıklar nedeniyle hastamız bugün ameliyat edilecek. Düne göre sağlık durumu çok daha iyi. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor ancak hayati tehlikesi de devam ediyor. Tahliller yapılıyor, tomografisi çekiliyor. Tedavisi yapılıyor." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da beton blok altında işçi kalmadığı için olayın kendi alanlarından çıktığını dile getirerek, "Firma artık yukarıda, risk taşıyan sarkan kalıp parçalarını alacak. Dağcılarla firma onları indirecek, daha sonra düşen betonu kıracaklar. Bizle ilgili bir durum kalmadı çünkü blok altında kalan işçi yok. Artık orası firmanın kendi işi." ifadelerini kullandı.