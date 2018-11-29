Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı.



Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan son işçinin de cansız bedeni çıkarıldı.



AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.



İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Valilik ve AFAD'dan açıklama

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada da saat 23.14 itibarıyla işçinin cenazesine ulaşıldığı ve verilen bilgiler kapsamında enkaz altında başka bir işçinin kalmadığının değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, elim iş kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar dilendi.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkaz altındaki son işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Tekoğul, "Firma şu anda enkaz altında hayatını kaybetmiş başka bir işçi olmadığı noktasında yüzde 99 oranında bilgi veriyor." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında sabah saatlerinde meydana gelen kazadan yaralı olarak kurtarılan Kani Öztürk (40), ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, çalışmalar kapsamında 2 işçinin ise cenazesine ulaşılmıştı.