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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

Beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedeni çıkarıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:06
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.

İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan enkaz altında bulunan 1 işçiye daha ulaşma çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:06
  1. beton blok
  2. Kocaeli
  3. Kuzey Marmara Otoyolu

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