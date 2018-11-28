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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy:- "Henüz beton blok kalkmadı. 1 kişi sağ kurtarıldı. Diğer işçilere henüz ulaşılmadı"

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesine ilişkin, "Henüz beton blok kalkmadı. 1 kişi sağ kurtarıldı. Diğer işçilere henüz ulaşılmadı." dedi.

Vali Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Beton blokun henüz kalkmadığını aktaran Aksoy, "Beton blok kalkmadığı için kesin bir şey dememiz zor. Şu anda 4 işçi gibi gözüküyor. İçeride 3 kişi var diye tahmin ediyoruz. 1 kişi sağ kurtarıldı. Diğer işçilere henüz ulaşılmadı." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
  1. Kocaeli

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