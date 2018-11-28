Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altından yaralı olarak kurtarılan işçi tedavi altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan işçilerden Kani Öztürk (40), ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öztürk'ün şuurunun kısmen açık olduğunu belirtti.

Yapılan tetkik sonuçlarını beklediklerini, hastanın dalağında hafif bir yaralanma, sağ bacağında, omurga ve kürek kemiğinde kırıklar bulunduğunu söyleyen Güneş, "Uyarılara cevap veriyor. Şu anda yoğun bakıma alındı, tedavisine başlandı." dedi.



