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Kuzey Marmara Otoyolu’nda mermer yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde çimento yüklü kamyonun çarptığı mermer yüklü kamyon, bariyerler çarparak metrelerce sürüklendikten sonra devrilerek yan yattı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:32
Kuzey Marmara Otoyolu’nda mermer yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde çimento yüklü kamyonun çarptığı mermer yüklü kamyon, bariyerler çarparak metrelerce sürüklendikten sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NA 2561 plakalı çimento yüklü kamyon ile seyir halinde olan Osman Yılmaz (56), sollama yapacağı esnada önünde seyreden 34 LZ 0233 plakalı kamyona çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan kamyon, bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendikten sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu devrilen kamyondaki sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Yavuz Sultan Selim itfaiye istasyonuna bağlı araç sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü kurtara sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Mermerler yola saçıldı


Kaza nedeniyle devrilen kamyondaki mermerler ise yol kenarına saçıldı. Yılmaz ve idaresindeki kamyon ise kazada herhangi bir zarar görmedi. İhbarı üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri, sürücü Yılmaz’ı ifadesini almak üzere karakola götürürken, otoyolu trafik polisi ise çevrede önlem aldı.


Kamyon sürücünün arkadaşı, “Araba sağ şeritten gelirken arkadan çarpmış. Herhalde duramamış, buna çarpmış. Yaralı var, diğer sürücü de bir şey yok. Birinde çimento diğerin de mermer yüklüymüş” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:32
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