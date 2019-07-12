Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi. Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelek kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edildi. Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

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