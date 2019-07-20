Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

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