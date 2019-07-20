Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:05
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.
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