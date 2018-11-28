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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden birinin daha cenazesine ulaşıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:55
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:55
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otoyol
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