Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Proje tamamlandığında İstanbulumuz, dolayısıyla Kuzey Marmara bölgesi 398 kilometrelik modern bir otoyol ağına kavuşmuş olacak." dedi.

Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreninde konuşan Turhan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yandan milletimiz, memleketimiz, hürriyetimiz için mücadele ederken, diğer yandan devletimizin kalkınması, milletimizin yüzünün daha fazla gülmesi için ülkemizi bir baştan diğer başa imar etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, yollarının gayet net olduğunu söyleyerek, "Milletimize var gücümüzle hizmet, memleketimize tüm benliğimizle sadakattir. Allah'ın izniyle başımızda Cumhurbaşkanımız, arkamızda milletimiz olduğu sürece, yapamayacağımız hizmet, bozguna uğratamayacağımız şer odağı yoktur." diye konuştu.

- "80 yılda yapılanın çok daha fazlasını 15-16 yılda yaptık"

Yollar, otoyollar, tüneller, köprüler, demir yolları, hava limanları, limanlar saymakla bitmeyecek ulaşım, altyapı ve iletişim hizmetleri yaptıklarını belirten Turhan, "80 yılda yapılanın çok daha fazlasını 15-16 yılda yaptık. Milletimize sevdamız nedeniyle zoru kolay, hayali gerçek, 'aşılmaz' denilenleri dümdüz yaptık. Delmediğimiz dağ, aşmadığımız vadi, geçmediğimiz boğaz kalmadı. Daha geçen hafta Ordu ilimizin yaz aylarında 90 dakikada geçilen trafiğini, dağları delerek 10 dakika düşüren çevre yolunu açtık. Salı günü de Cumhurbaşkanımızla Anadolu'dan Avrupa'ya YHT'nin geçişini sağlayan hattın açılışını yaptık. Buradaki banliyö hizmetimizle şu an İstanbul'un iki yakası, Gebze ile Halkalı arası 115 dakikada geçilebiliyor. Daha önceki sistemde bu 185 dakikaydı. Bu ve benzer nice eserlerimizle insanımız artık ne çile çekiyor ne de zaman öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 13 dakikada ulaşılacak"

Yaptıkları hizmetlerle İstanbul'un paha biçilmez değerine değer kattıklarını anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu projemiz de bunlardan bir tanesi. Bu projeyle hem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan hem de kıtalararası geçit konumunda bulunan İstanbul'un yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Proje tamamlandığında İstanbulumuz, dolayısıyla Kuzey Marmara bölgesi 398 kilometrelik modern bir otoyol ağına kavuşmuş olacak. Proje kapsamındaki şaheserimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü milletimizin övünç kaynağı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Köprünün dahil olduğu Odayeri-Kurtköy arasında trafik akışı sorunsuz işliyor. Bugün de Çatalca Yassıören Odayeri kesimiyle Habipler Kavşağı - Başakşehir kavşağı kesimini hizmete açıyoruz. Bu kesimlerin hizmete açılmasıyla hem yüzler gülecek hem ekonomimiz canlanacak. Ne gibi kolaylıklara kavuşacağız? Yoğun sanayi bölgesi trafiği birbirinden ayrılacak. Trafik daha güvenli ve hızlı bir erişime sahip olacak. Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 13 dakikada ulaşılacak. Yine Çatalca'dan Anadolu Yakası ve Kurtköy civarına 2 saatte, pik saatlerde 3 saat olan yolculuk 50 dakikaya inecek. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğrudan erişim imkanı olacak."



