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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız"- "Kültür sanat merkeziyle, kapalı pazar yeriyle, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, çevre düzenlemeleriyle, sosyal tesisleriyle Çatalca'yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır"

16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız." dedi.

Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış törenindeki konuşmasında, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasının resmen hizmete açıldığını bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre uzunluğunda olduğunu, projenin 70 kilometrelik Kınalı-Odayeri Kesimine bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Erdoğan, otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Odayeri-Kurtköy arasının trafiğe açık olduğunu, Odayeri-Yassıören arasının 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'yla hizmete sunulduğunu ve bugün açılışı yapılan kısımla otoyolun Çatalca'ya kadar uzatıldığını anlattı.

Erdoğan, "Böylece Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu vakitlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak. Nereden nereye... AK Parti demek hizmet demektir. Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na da 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Nereden nereye... Yol medeniyettir, yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Belediye ne demek? Yol, su, altyapı demek. Atık su, içme suyu, yağmur suyu kanallarını kim yapacak? Belediye yapacak." diye konuştu.

Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı bağlantılarıyla da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın otoyola ve köprüye doğrudan erişiminin sağlandığını belirten Erdoğan, yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören Kesimi ile yatırım bedeli 15 milyon dolar bağlantı kavşaklarının hayırlı olmasını diledi.

- "Çatalca'yı üretim üssü haline dönüştüreceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları anlattı:

"Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olan Çatalca, eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Oturduğunuz yerin kıymetini biliyorsunuz değil mi? Evliya Çelebi burayı, 'Bağlı, bahçeli, hayat sulu bir belde.' olarak tanıtıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki güzide atların yemleri, buradaki çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından o bölgeden göç eden kardeşlerimiz de Çatalca'ya yerleştirilmişler. Osmanlı'nın Yeşilköy'e kadar çekilmesine yol açan 1877 Osmanlı Rus Savaşı'nda bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar, Çatalca'nın kapısına dayanmıştır. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken, ana yurda göç edenlerin bir bölümü Çatalca'yı mesken tutmuştur. İstiklal Savaşımızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi. Mübadele döneminde de ilçemize göçler sürmüştür. Bugün Çatalca, 39 mahallesi ve 75 bine yaklaşan nüfusuyla ülkemizin kültürel zenginliği en yoğun ilçelerinden biri durumundadır."

Kuzey Marmara Otoyolu ile Çatalca'nın İstanbul'un merkezine biraz daha yakınlaştığına değinen Erdoğan, açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı Çatalca'ya kadar uzatarak ilçenin banliyö ve hızlı tren aracılığıyla İstanbul'a ve Türkiye'ye yakınlaştırılacağını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız. Trakya bölgemizin önemli tarım, hayvancılık merkezlerinden biri olan Çatalca'yı ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesiyle önde gelen bir üretim üssü haline dönüştüreceğiz. Artık ilçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp daha geniş bir alanda yepyeni ve modern bir sanayi sitesi kuracağız. Kültür sanat merkeziyle, kapalı pazar yeriyle, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, çevre düzenlemeleriyle, sosyal tesisleriyle Çatalca'yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır."

"Çatalca, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, katılımcılardan gelen "Evet" yanıtı üzerine, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'e destek istedi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Çatalca-Yassıören kesimi
  3. Kuzey Marmara Otoyolu

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