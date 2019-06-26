0553 313 94 23

Kuzey Makedonya'nın askeri personeline Türkçe sertifika

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:16
Kuzey Makedonya'nın askeri personeline Türkçe sertifika

ÜSKÜP (AA) - Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkçe kursunu tamamlayan Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli 12 askeri personele sertifikaları törenle dağıtıldı.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula'nın yanı sıra Türkçe kursunu tamamlayan askeri personel de katıldı.

Büyükelçi Kara, buradaki konuşmasında, ordu mensuplarına yönelik Türkçe kurslarının 2014 yılından itibaren YEE tarafından verilmeye başlandığını ifade etti.

Kursu tamamlayan Kuzey Makedonya ordu personelinin Türkiye'nin gerçek bir dostu olarak iki ülke arasındaki mevcut sıkı dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceklerine inandıklarını söyleyen Kara, şöyle devam etti:

"Bu personel arasında bir generalin çıkması bizim için ayrı bir iftihar sebebidir. Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ordusunda görevli personelin güzel dilimiz Türkçeye gösterdiği ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ortak tarihimiz ve kültürümüz temelinde Türkçe kursları ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünün daha da güçleneceğine inanıyorum."

Üsküp YEE Müdürü Kula da 2010 yılından beri Türkçe eğitim, kültür ve sanat çalışmalarına devam eden Üsküp YEE'nin birçok resmi kurum personeline Türkçe eğitimi verdiğini kaydetti.

Bugün 2018-2019 döneminde Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan 12 askeri personele sertifikalarını takdim ettiklerini dile getiren Kula, "5 yıl içerisinde toplam 150 personelin Türkçe öğrenimini sağlamış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Kula, YEE'nin bu ülkede Türkçe eğitimi alanındaki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nuredin ise bir dilin öğrenilmesinin kolay bir şey olmadığına işaret ederek, Türkçe kurs hocalarının göstermiş olduğu gayretler sayesinde, askeri personelin ileride Türkiye'de eğitim alması yönünde istenilen sonuçların elde edildiğini belirtti.

Kendisinin 2012 yılında Türkiye'de askeri eğitim aldığını söyleyen Nuredin, "Subaylarımız, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlamalarının ardından buraya kaliteli dönüyor." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:16
  1. asker
  2. Kuzey Makedonya
  3. türkçe kursu
  4. Üsküp
  5. yee

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VM Doğum Akademisi başlıyor
    1. VM Doğum Akademisi başlıyor
    2. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    3. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    4. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    5. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. TCMB döviz kurları
    8. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    9. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    10. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    11. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    12. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    13. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    14. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    15. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    16. Batur: "Madde bağımlılığına karşı..
    17. Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik..
    18. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den..
    19. Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar
    20. Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler