Kuzey Makedonya'nın askeri personeline Türkçe sertifika

ÜSKÜP (AA) - Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkçe kursunu tamamlayan Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli 12 askeri personele sertifikaları törenle dağıtıldı.



Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula'nın yanı sıra Türkçe kursunu tamamlayan askeri personel de katıldı.

Büyükelçi Kara, buradaki konuşmasında, ordu mensuplarına yönelik Türkçe kurslarının 2014 yılından itibaren YEE tarafından verilmeye başlandığını ifade etti.

Kursu tamamlayan Kuzey Makedonya ordu personelinin Türkiye'nin gerçek bir dostu olarak iki ülke arasındaki mevcut sıkı dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceklerine inandıklarını söyleyen Kara, şöyle devam etti:

"Bu personel arasında bir generalin çıkması bizim için ayrı bir iftihar sebebidir. Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ordusunda görevli personelin güzel dilimiz Türkçeye gösterdiği ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ortak tarihimiz ve kültürümüz temelinde Türkçe kursları ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünün daha da güçleneceğine inanıyorum."

Üsküp YEE Müdürü Kula da 2010 yılından beri Türkçe eğitim, kültür ve sanat çalışmalarına devam eden Üsküp YEE'nin birçok resmi kurum personeline Türkçe eğitimi verdiğini kaydetti.

Bugün 2018-2019 döneminde Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan 12 askeri personele sertifikalarını takdim ettiklerini dile getiren Kula, "5 yıl içerisinde toplam 150 personelin Türkçe öğrenimini sağlamış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Kula, YEE'nin bu ülkede Türkçe eğitimi alanındaki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nuredin ise bir dilin öğrenilmesinin kolay bir şey olmadığına işaret ederek, Türkçe kurs hocalarının göstermiş olduğu gayretler sayesinde, askeri personelin ileride Türkiye'de eğitim alması yönünde istenilen sonuçların elde edildiğini belirtti.



Kendisinin 2012 yılında Türkiye'de askeri eğitim aldığını söyleyen Nuredin, "Subaylarımız, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlamalarının ardından buraya kaliteli dönüyor." ifadelerini kullandı.