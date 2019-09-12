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Kuzey Makedonyalı bakanlar Türk heyetini kabul etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığındaki Egeli ihracatçılardan oluşan heyet, Kuzey Makedonyalı bakanlarla bir araya geldi

12 Eylül 2019 Perşembe 17:37
Kuzey Makedonyalı bakanlar Türk heyetini kabul etti

ÜSKÜP (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığında Egeli ihracatçılardan oluşan heyet, Kuzey Makedonyalı 3 bakanı ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in davetlisi olarak Üsküp'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığındaki Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, ilk olarak Dış Yatırımlar Bakanları Zorica Apostolska ve Elvin Hasan ile bir araya geldi.

Ziyarette, ülkedeki yatırım imkanları masaya yatırılırken, Türk heyet, Kuzey Makedonya Hükümetinin yatırımcılara verdiği teşvikler hakkında bilgi aldı.

- "Analiz konusunda ciddi hassasiyetlerimiz var"

Daha sonra Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Trajan Dimkovski ile buluşan Türk ihracatçıları, dış satımda yaşanan sıkıntıları anlattı.

Toplantıda konuşan Tunç, Türkiye'nin ihracat konusunda deneyiminin çok yüksek olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'den gelen bazı ürünlerde analiz yapmadığını ve Türk analizlerine güvendiğine değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Örneğin domates ve narenciyede hiç analiz yok. Analiz konusunda ciddi hassasiyetlerimiz var. Lüzumsuz analizlerin yapılması ticareti zorlaştırıyor. Bakanlık olarak zaten ürün çıkmadan kontrolleri yapıyoruz. İhracatın kolaylaşması anlamında bizlere güvenirseniz memnun oluruz."

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Kuzey Makedonya'ya narenciye ihracatında kota bulunduğunu anımsattı.

Ülkede narenciyenin yetişmediğini belirten Uçak, söz konusu kotanın kalkmasını talep etti.

Uçak, kotanın kalkmasıyla ülkede daha rekabetçi bir sistem olacağını ve Kuzey Makedonya vatandaşının daha ucuz ürün tüketebileceğini sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:37
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