Kuzey Makedonya’dan Binali Yıldırım’a destek

Ayhan Demir Röportaj

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet eski Bakanı ve Türk Hareket Partisi Onursal Genel Başkanı Adnan Kahil, Yeni Akit’e konuştu. İşte o çok özel röportaj.

-Kurucusu olduğunuz Türk Hareket Partisi’nden ihraç edildiniz. THP’de neler oluyor?

Bize reva görülen ihraç kararı, şaka gibi bir şey. Daha doğrusu trajikomik bir durum. Kongrede onursal başkan seçilen bendenizi, kurucularımızı ve üst düzey yöneticilerimizi ihraç etme yetkileri bulunmuyor. Biz THP’den gitmiyoruz. Gidecek olan kendisidir. Enes İbrahim THP’den öyle veya böyle gitmelidir. Kurumsallığımız ve ilkelerimiz, meyhanelerde kadeh tokuşturan üç-beş kendini bilmez tarafından bir anda ayaklar altına alındı. Halen üyesi bile olmadıkları partinin geleceğine dair karanlık planlar yapıp, halkımızı hiçe sayıyorlar. Sadece şahsi çıkarlarını elde etmek için çeşitli planlar yapıyorlar. Enes İbrahim, THP’yi kendi şirketi gibi kullanıyor.

-THP’nin yeni MYK üyelerinden bazıları, FETÖ ağzıyla konuşuyor. Türkiye yöneticilerine yönelik, yalan ve iftira dolu, paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunun anlamı nedir?

Bunun anlamı çok basit ve açıktır: Parti başkanı olduğum dönemde FETÖ’ye açtığım savaş ve partimizin kapılarını onlara kapatmamdır. Net bir şekilde, “FETÖ oylarına ihtiyacım olmadığını” belirttim. Enes İbrahim’in, bendenizi, parti kurucularını ve partinin üst düzey yöneticilerini sözde “ihraç” girişimleri, onların gizli amaçlarını gün yüzüne çıkardı. Hakikaten Müslüman Türklük davası için çaba harcayan halkımızdan kaybettiği oyları, FETÖ yanlılarını partiye dâhil ederek gidermeye çalışıyor. Bugüne kadar sağladığı oy gücünü de, koltuğunu kaptırmamak için kullandı.

-İstanbul, 23 Haziran’da yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Her ne kadar bu seçimde İstanbul’un yerel yöneticisi belirlenecek olsa da, dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Makedonyalı bir Türk siyasetçi olarak, bunu neye bağlıyorsunuz?

Dünyanın gözü, sadece bugün değil, her zaman Türkiye üzerinde olmuştur. Mevcut iktidar devam ettiği sürece, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceklerinin farkındalar. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin gelişmesini ve büyümesini önleyemiyorlar. Anavatanımız, küresel politik faktör ve ekonomik güç olma yolunda ilerliyor. Türkiye içerisinde ve dışarısındaki bazı kesimler, Türkiye’nin gidişatını değiştirmek için dört gözle iktidarın değişmesini arzu ediyorlar. Ancak İstanbul ve Türkiye halkı buna müsaade etmeyecektir. Türkiye düşmanlarını sevindirmeyecektir.

-Cumhur İttifakı İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, çok deneyimli ve başarılı bir siyasetçi. Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde çok başarılı hizmetler yaptı. Avrasya Tüneli, Üçüncü Köprü ve İstanbul Havalimanı gibi hizmetler, sadece İstanbul ve Türkiye halkının değil, bizim gibi anavatanından uzakta yaşayan Türkleri de gururlandırıyor. Kuzey Makedonya’daki Arnavutlar ve Makedonlar bile Binali Yıldırım’ın başarılı çalışmalarını biliyorlar. İstanbul halkı, Sayın Binali Yıldırım gibi tecrübeli, ayakları yere basan ve başarılı bir başkanı hak ediyor. Yıldırım’ın bu seçim dönemindeki vaatleri, seçilmesi halinde, İstanbul’un ve İstanbul halkının çok kazançlı çıkacağını gösteriyor. Ben İstanbul’da oy kullanacak olsam tercihin kesinlikle Sayın Binali Yıldırım’dan yana olurdu. İstanbul’da yaşayan Balkan muhaciri kardeşlerimden ricam, Sayın Binali Yıldırım’ı desteklemeleridir.

-Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrarın devamı açısından, bu seçimin önemli olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanımızın kanaatlerine katılıyorum. Türkiye, yeni siyasi sisteme geçti. Yerel seçimler, taşların yerli yerine oturtulmasında büyük önem taşımaktadır. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçiminde de başarılı bir sonuç alacaklarına içtenlikle inanıyorum. Türk milleti her zaman doğru yolu seçmesini bilmiştir. Buna inancım tamdır. Bu seçimden sonra mevcut iktidar, daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.