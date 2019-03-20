Kuzey Makedonya'dan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanına liyakat nişanı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'e "Makedonya Liyakat Nişanı" verdi.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende Suver'in yanı sıra, Yeni İskenderiye Kütüphanesi Başkanı Mısırlı İsmail Serageldin'e ve sivil toplum kuruluşu "Makedonija 2025"e de liyakat nişanı İvanov tarafından takdim edildi.

Törene Cumhurbaşkanının eşi Maya İvanova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile davetliler katıldı.

İvanov, burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı olarak görevinin son liyakat nişanlarını vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Makedoncayı konuşmasalar bile, yine de Makedon dünya görüşüne çok yakın olan fikirleri ileten, birleştirici, bir arada yaşama, çeşitliliğe saygı fikirleri olan büyük aydınlara şükranlarını sunacaklarını ifade eden İvanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödüle layık görülenler arasında Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı ve Avrasya Ekonomi Zirvesi organizatörü ve ev sahibi Dr. Akkan Suver bulunuyor. Küreselleşen dünyamızda pek çok forum ve girişim hızla ölüyor ve kayboluyorlar ancak Avrasya Ekonomik Zirvesi 22 yıldır başarıyla faaliyet gösteriyor. Bu zirvede ele alınan fikirler daha geniş Avrasya bölgesinde dikkate alınmaktadır. Forum konuları, tartışmaları ve fikirleriyle devletlerin politikalarını etkilemektedir, çünkü perspektifleri açıyor, Avrupa ile Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin önünü açıyor. Bu forum aracılığıyla Makedon ekonomisi ve Makedon şirketleri Avrasya bölgesi genelinde iş birliği için geniş bir açık kapıya sahip. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında olan ilişki de bulunmakta. Zirve, Marmara Vakfının sayısız faaliyetlerinden sadece biri ve Dr. Akkan Suvar'ın vizyonunun ve sebatının bir değeri."

Suvar da Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile ortak sınırının olmamasına rağmen, bu ülkeyi komşu olarak gördüklerini ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüklerini söyledi.

İvanov tarafından verilen madalyanın kendisi için her zaman özel önem ve değere sahip olacağını kaydeden Suvar, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Makedonya, Balkan bölgesinin iki önemli barışsever devletidir. Özellikle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zatı devletleriniz arasında bulunan yüksek ve seviyeli dostluk ve iş birliği ilişkisi bölgemizin kalkınmasına, refahına, istikrar ve barışına da hizmet etmektedir. İnanıyorum ki bana verilen bu madalya Türk-Makedon uluslarının kardeşliğine, ülkelerimizin barış ve istikrar içerisinde refahına, ilişkilerimizin aydınlık geleceğine yeni bir pencere açacaktır."