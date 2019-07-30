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Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

30 Temmuz 2019 Salı 14:56
Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

ÜSKÜP (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı.

Ülkenin farklı şehirlerinden başkent Üsküp'e gelen 168 hacı adayı, Uluslararası Üsküp Havalimanı'ndan kalkan uçakla Cidde'ye hareket etti. Hacı adayları, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) yetkilileri ile yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Kumanova şehrindeki bir caminin imamı Elyasa Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kumanova'dan bu yıl kutsal topraklara 77 hacı adayının gideceğini aktararak herkesin yolculuğa hazır olduğunu ve kutsal topraklara özlem duyduğunu söyledi.

62 yaşındaki engelli Harun Mehmeti de tekerlekli sandalyede olmasına rağmen hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adaylarından. Mehmeti'ye yol boyunca ve ibadetlerini yerine getirmede yardımcı olacak akrabası eşlik edecek.

Duygularını ifade etmekte zorluk çektiğini söyleyen Mehmeti, "Benim için zorluk diye bir şey yok. Tekerlekli sandalyeliyim ama kendimi her şeyi yapabilecek kapasitede hissediyorum." dedi.

Bu yıl Kuzey Makedonya'dan kutsal topraklara toplam 850 hacı adayı gidecek. Bu yılki hacı adaylarının en genci 5, en yaşlısı ise 82 yaşında.

Hacı adayları, iki gün boyunca kalkacak 5 uçakla kutsal topraklara ulaştırılacak.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:56
  1. hacı adayları
  2. Kutsal Topraklar
  3. Kuzey Makedonya
  4. Medine
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  6. Suudi Arabistan
  7. Üsküp

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