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Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:53
Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, yaptığı açıklamada, Üsküp-Kalkandelen otoyolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiğini bildirdi.

Kaza nedeniyle kendisinin de olay yerine intikal ettiğini belirten Filipçe, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:53
  1. Kuzey Makedonya
  2. trafik kazası
  3. Üsküp

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  • birisibirisi20 dk önce
    ah be kardeşlerim... Allah rahmet eylesin hepinize, yaralılar da çabuk iyileşir inşallah

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