Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen toplu sünnet şöleninde 300 çocuk sünnet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle başkentte bulunan Kale Meydanı'nda 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülten Kapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin yanı sıra farklı kurum ve kuruluş temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kapıcıoğlu, buradaki konuşmasında, Balkan ülkeleriyle kurdukları güçlü ilişkilerin temelinde ortak değerlerin yattığını belirterek, "Türkiye olarak Balkan ülkelerine siyasi ilişkiler dışında da elbette yardım ve destek sağlıyoruz." dedi.

Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı sağlamanın telaşı içinde olduklarını dile getiren Kapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Artık geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonumuz kapsamında Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova’daki çocuklarımız sünnet oluyor. Sünnet bizim en önemli geleneklerimizden biridir. Bu gelenekler sayesinde bir araya geliyoruz, birliğimize ve dirliğimize sahip çıkıyoruz. Gelenekle, geçmiş ile gelecek arasındaki bağı kurmak için aslında hepimiz bir fırsat arıyoruz."

Kapıcıoğlu, "Bugün burada 300 çocuğumuz sünnet oldu. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

El Hilal Derneği Başkanı Şehabi ise bu topraklarda asırlardır süren değerleri ayakta tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Bu toplu sünnet şöleni bu gayretlerden çok önemli birisidir ve bundan sonra da El Hilal yardım kuruluşu bütün gönüllü üyelerimizle bu değerlerin ayakta tutulmasına ve kardeşlik köprülerinin daha da pekişmesine bundan sonra da hiç kesintisiz büyük bir gayret gösterecektir." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesiyle yetimler başta olmak üzere farklı faaliyetleri 16 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şehabi, "Biz asırlarca bu topraklarda mevcut değerlerden vazgeçmiyoruz ve o değerleri ayakta tutmak için hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Çünkü sünnet merasimi her ne kadar kültürel bir faaliyet ise bir dini faaliyettir, bizim medeniyetimizin bir faaliyetidir ve bu topraklarda Arnavutları, Türkleri, Boşnakları, Pomakları bir araya getiren faaliyetlerimizden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Tören kapsamında farklı folklor grupları da halk oyunları gösterisi sundu.