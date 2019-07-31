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Kuzey Makedonya'da "Gönüllü Kur'an Öğreticiliği Programı"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında, 5-15 yaşlarında 600'e yakın çocuğa başta Kur'an-ı Kerim dersleri olmak üzere çeşitli eğitimler verildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:26
Kuzey Makedonya'da "Gönüllü Kur'an Öğreticiliği Programı"

ÜSKÜP (AA) - Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinde "Gönüllü Kur'an Öğreticiliği Programı" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle 1-31 Temmuz'da düzenlenen program kapsamında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 5 kız ve 5 erkek öğrenci, farklı şehirlerde başta Kur'an-ı Kerim dersleri olmak üzere çeşitli eğitimler verdi, sosyo-kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'deki ilahiyat öğrencilerinin Balkanlar'a yönelik düşünce ve duygularını kitap ve belgesellerden değil, yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Projeyle iki ülke arasında köprü kurulduğunu dile getiren Alkan, "Eğitim alan herkes için artık Türkiye'de bir kapı olduğu bilincini onların gönüllerine yerleştirmiş olduk. Bu kardeşlerimiz için de Kuzey Makedonya da artık uzak bir ülke değil. Anavatandan bir parça gibi gönül köprülerini kurdular." dedi.

- "Amacımız gönül köprüsü kurmaktı"

Program kapsamında İştip'in Radanya Köyü'nde 50'ye yakın çocuğa eğitim veren Nursena Sekmen de amaçlarının öğretmek değil, sevdirmek olduğunu belirterek, Kur'an derslerinin ardından çocuklara emanete riayet, aileye saygı ve güzel ameller gibi değerler eğitimi de verdiklerini ifade etti.

Beraber oyunlar oynadıkları çocuklara "15 Temmuz" bilincini de aktardıklarını söyleyen Sekmen, öğrencilerle bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Program kapsamında her hafta ülkenin farklı şehirlerini gezdiklerini anlatan Sekmen, "Amacımız gönül köprüsü kurmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum." dedi.

İştip'in Kadın Ana Camisi'nde eğitim veren Ahmet Fatih Şentürk de çocukların bu tür projelere ihtiyaç duyduklarını gördüklerini belirterek, bir aylık süreçte Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenenler olduğunu ve başarılı sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Üsküp'teki Osmanlı camilerini gördüklerinde kendilerini Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde gibi hissettiklerini söyleyen Şentürk, Kuzey Makedonya'da çok hoş karşılandıklarını da sözlerine ekledi.

Bir ay boyunca devam eden program kapsamında 5-15 yaşlarında 600'e yakın çocuğa eğitim verildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:26
  1. Arnavutluk
  2. İştiğ
  3. Kuzey Makedonya
  4. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan
  5. Üsküp
  6. Valandova
  7. YTB

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