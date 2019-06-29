Kuzey Makedonya'da Balkan Gençlik Okulunun Değerlendirme ve Kapanış Programı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile 8 farklı Balkan ülkesinde gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu’nun Değerlendirme ve Kapanış Programı düzenlendi.

Başkent'teki bir otelde Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) düzenlenen kapanış programına, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt, TBMM milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetlerin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, bölgenin bir bütün olarak sadece yakın tarihin değil çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olduğunu vurguladı.

Bölgede ne zaman birtakım sıkıntı ve çatışma çıktıysa bütün dünyada sıkıntı ve çatışmanın ortaya çıktığını kaydeden Şentop, Balkanlar’da barışı hakim kılmanın yolunun özellikle genç kuşakların birbirini anlayarak barış içerisinde yaşayabilmesi, birbirine saygı duyarak yaşayabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Şentop, bunu sağlayabilmek için irtibatı, görüşmeyi, tanışmayı, konuşmayı sağlamak, buna öncülük etmek gerektiğini söyledi.

Kendisinin de Balkanların bir çocuğu olduğunu anlatan Şentop, "Kuzey Makedonya, Gevgeli’den 1926'da Türkiye’ye, Trakya’ya muhaceret eden bir ailenin çocuğuyum. Bir bakıma ben de sizler gibi bir Balkan, Rumeli evladıyım." dedi.

Şentop, 20. yüzyılın insanlık tarihi bakımından zor bir yüzyıl olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balkan savaşlarından itibaren başlayacak olursak Birinci Dünya Savaşı'nda 10 milyonun üzerinde insan öldürülmüş. İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyonun üzerinde insan öldürülmüş. Çok yakın zamanlarda, 90’ların ilk yarısında Bosna Hersek’te kardeşlerimizin bir soykırıma tabi tutulduğunu biliyoruz. Biraz daha çok farklı bir coğrafyada Ruanda’da 1 milyona yakın insanın çok kısa bir süre içerisinde, çok ilkel aletlerle doğrandığı, kesildiği günler yaşandı. Dolayısıyla 20. yüzyıl insanlık tarihi bakımından iyi bir yüzyıl, iyi anılacak bir yüzyıl olarak geçmedi."

Bu yüzyılda dünya barışını sağlamak üzere geliştirilen birçok kurumun da görevini ifa edemediğini vurgulayan Şentop, bunun nedeninin bu kurumların yanlış bir zemin ve yanlış bir mantık üzerine kurulması olduğunu kaydetti.

Şentop, bu kurumlardan birinin de Birleşmiş Milletler (BM) olduğunu ancak dünya barışını sağlayamadığını aktararak, "Neden? Çünkü kuruluşundaki temel nokta sakat. Savaşın galiplerinin öncülüğünde kurulmuş. Savaşın mağlupları yönetimde yok. Dünyada biliyorsunuz BM’de 5 ülke veto hakkına sahip. 196 ülkeden 195’i bir karara varsa, içlerinden bir tanesi, o beş ülkeden bunu veto etse, o alınan karar hükümsüz oluyor." diye konuştu.

- Türkiye, Balkan coğrafyasına 150 milyon dolar kalkınma yardımı yaptı

YTB Başkanı Eren ise Balkan Gençlik Okulu projesinin YTB’nin vizyon projelerinden biri olduğunu kaydederek, projenin ilk kez 2016'da uygulandığını hatırlattı.

Projenin 8 Balkan ülkesinde gerçekleştiğini söyleyen Eren, Türkiye’nin başta Balkanlar olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma yardımları yaptığını belirtti.

Eren, "Bunların içerisinde eğitim bursları var, bunların içerisinde TİKA’nın yaptığı, Yunus Emre’nin yaptığı devletimizin birçok farklı kurumunun yaptığı yardımlar ve yatırımlar var. 2015 OECD rakamlarına göre Türkiye, Balkan coğrafyasına 150 milyon dolara yakın kalkınma yardımı yapmış durumda. Türkiye bu yardımları artırarak devam ettirecek." dedi.

Ortak bir gelecek kurmak için ortak sorunlara ortak çözümler üretmek gerektiğini ifade eden Eren, Balkan ülkelerindeki gençler arasında zihni sürekliliği, anlam dünyasının paralelliğini sağlamanın önemine dikkati çekti.

Eren, Balkan Gençlik Okulu projesi ile hedeflerinin, Balkanlardaki gençlerin birbirlerini daha iyi tanımaları olduğunu belirtti.

Projenin Türkiye ile Balkanların ilişkisinin geliştirilmesine katkı sağlayacağının altını çizen Eren, "Biz bu programı yaparken hiçbir etnik, mezhebi, dini ayrımı gözetmedik. Elimizin ulaştığı tüm genç kardeşlerimize bu desteği götürmeye çalıştık. Birçok aktiviteyi ihtiva eden bu etkinliği inşallah önümüzdeki yıllarda daha verimli bir şekilde gerçekleştiririz." ifadesini kullandı.

- YTB'nin başarılı projeleri Kuzey Makedonya’nın eğitim seviyesine katkıda bulunacak

Büyükelçi Kara da YTB’nin, dünyanın dört bir yanında yüzlerce gencin önünde yeni ufuklar açılmasını sağladığını ve onların ülkelerinde faydalı birer birey olarak toplumla bütünleşmelerini mümkün kılan çok değerli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Bu çalışmaların en başında lisans ve lisansüstü mezunlarının Türkiye’den elde ettikleri kazanımları sayesinde ülkelerinin ilerleme ve refahına katkı sağladıkları Türkiye Bursları’nın olduğunu söyleyen Kara, "Kuzey Makedonya’ya özen ve hassasiyetle yaklaşan YTB, ileriki dönemlerde başarılı projeleri hayata geçirerek dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’nın eğitim seviyesine katkıda bulunacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kara, gençlere seslenerek "Sevgili öğrenciler, sizler ülkeleriniz ve Türkiye arasında gönüllü elçilersiniz. Sizlerin birikim ve gelecekte imza atacağınız başarılı işler, ikili ilişkilerimize yeni boyutlar katacaktır." dedi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili de YTB tarafından desteklenen Balkan Gençlik Okulu projesinin değerlendirme ve kapanış programının Kuzey Makedonya’da düzenlenmesini anlamlı olduğunu kaydetti.

Proje ile Balkanlarda yaşayan farklı milletlerin birbirini daha iyi anlama ve tanıma fırsatı olacağını anımsatan İsmaili, "Balkan Gençlik Okulu projesinin bu bölgede farklı milletlerin bir arada yaşama kültürünü pekiştireceği, barış, istikrar ve huzurun muhafaza edileceği inancını taşımaktayım." ifadesini kullandı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise Türkiye’nin uzun yıllardır Balkanlardaki soydaşlarına karşılıksız maddi ve manevi destek verdiğini, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki bu desteklerin Rumeli Türklerinin kalkınmasına ve buradaki soydaş ve akrabaların geleceğe dair umut olmasını sağladığını söyledi.