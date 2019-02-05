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Kuzey kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi

Kuzey kutbundaki manyetik alanın "hızla yer değiştiren" merkezinin, akıllı telefon ve navigasyon sistemlerinde problemlere neden olmaması için güncellendiği belirtildi

05 Şubat 2019 Salı 21:13
Kuzey kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi

NEW YORK (AA) - Kuzey kutbundaki manyetik alanın "hızla yer değiştiren" merkezinin, akıllı telefon ve navigasyon sistemlerinde problemlere neden olmaması için güncellendiği açıklandı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne bağlı Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey kutbundaki plansız değişikliklerden dolayı, bilim adamları 2015'ten bu yana manyetik alan değişimini daha doğru bir şekilde göstermek için yeni bir model yayınladı." ifadelerine yer verildi.

Kanada arktik bölgesi üzerindeki manyetik alanın 1831 yılından beri yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, özellikle son dönemde her yıl Rusya'nın Sibirya bölgesine doğru 55 kilometre kaydığına işaret edildi.

CNN International'da yer alan habere göre ise "Dünya Manyetik Modeli"nin her 5 yılda normal olarak güncellendiğini belirten bilim adamları ancak son yıllardaki hızlı kaymadan dolayı askeri uygulamalar, ticari uçuşlar, arama ve kurtarma çalışmaları ve diğer benzeri operasyonların güvenliği için manyetik alanı yeniden güncellemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

İngiliz Jeoloji Araştırmaları'nda görevli jeofizikçi Ciaran Beggan, dünyanın demir ve nikelden oluşan sıvı dış çekirdeğinin akarken oluşturduğu elektronik akımın manyetik alanı meydana getirdiğini vurgulayarak, uydu verileri sayesinde Kuzey kutbu manyetik alanındaki büyük değişikliği fark ettiklerini aktardı.

Beggan, manyetik alan değişiminde endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, "Tarihsel olarak alışılmadık bir davranış ama jeolojik olarak değil. Manyetik alan, kısmen doğal davranışından dolayı sürekli değişiyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:13
  1. ABD Ulusal Okyonus ve Atmosfer İdaresi
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  4. Sibirya

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