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Kuzey Kore'nin yeniden kısa menzilli füze denediği iddiası

02 Ağustos 2019 Cuma 09:35
Kuzey Kore'nin yeniden kısa menzilli füze denediği iddiası

ANKARA (AA) - Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, "tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 8 gün içinde üçüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 02.59 ve 03.23'te, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli füzeler fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 25 kilometre irtifa kazanan füzelerin 220 kilometreye yakın yol katettiği bilgisi yer aldı.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin "yeni bir tür kısa menzilli balistik füze" olabileceği ancak füzelerin türünün belirlenmesi için daha fazla analize ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

- Kuzey Kore'nin bir hafta içindeki diğer iki füze denemesi

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Pyongyang, dün, önceki gün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:35
  1. Güney KORE
  2. kısa menzilli füze
  3. Kuzey Kore

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