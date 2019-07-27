0553 313 94 23

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’yı korkuttu

Japon Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Perşembe günü test ettiği yeni nesil füzelerin, geleneksel balistik füzelerin aksine tipik olmayan yörüngelere sahip olduğu bildirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:50
Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’yı korkuttu

Japon Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Perşembe günü test ettiği yeni nesil füzelerin, geleneksel balistik füzelerin aksine tipik olmayan yörüngelere sahip olduğu bildirildi. Bu durumun füzelerin engellenmesinin zorlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.


Japon Savunma Bakanlığı’ndan basına yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından test edilen yeni nesil füzelerin düzensiz yörüngelere sahip olduğu bilgisi verildi. Bu füzelerin geleneksel balistik füzelerden daha düşük irtifalarda uçabildikleri, bu durumun da onları yakalamayı zorlaştırdığı belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore’nin test ettiği yeni nesil füzelerin radarlara yakalanmadan Japonya’ya rahatlıkla ulaşabileceğini ileri sürdü. Yetkililer füzelerin menzillerinin 600 km olduğu bildirdi. Ayrıca Japon yetkililerin ABD ile yakın işbirliği içine girerek uygun önlemler almaya kararlı olduğu açıklandı.


Alçaktan uçuyor ve menzilleri uzun


Kuzey Kore, Perşembe günü kıyı kenti Wonsan’a yakın bir bölgeden iki füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi’ne düşmeden önce füzelerin 31 mil yükseklikte yaklaşık 267 mil kadar yol alabilen iki kısa menzilli füze olduğunu duyurdu. Cuma günü ise Kuzey Kore devlet yayın organı, başlatılan yeni bir taktiksel güdümlü füzelerin testini doğruladı. Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından da tanıtımın bizzat denetlendiği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan tarih verdi ve hedefini açıkladı
    1. Fatih Erbakan tarih verdi ve hedefini..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Yemen ordusu "Zukar Adası'nın"..
    4. Mersin’de kayıp şahıs ölü bulundu
    5. Ergene’de ay ışığında sinema keyfi
    6. Şeref Nasır: "Tevfik Bey talihsiz bir..
    7. Bitlis'te çöpten üretilen elektrikle 3..
    8. Muğla’nın yerel tohumuna yerli kısa..
    9. Hakkari’de ikna edilen 1 terörist..
    10. Tekirdağ’da rehine kurtarma tatbikatı
    11. Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz..
    12. Süleyman Soylu: FETÖ ile mücadele ülke..
    13. "Uluslararası Hepimiz Meryemiz"..
    14. 'Konut alımında elinizi çabuk tutun'
    15. Kruvaziyer gemi nedir?
    16. Hobi bahçeleri projesi için..
    17. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
    18. Malezya ile Türkiye arasında charter..
    19. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    20. Güney Koreli CEO işçileriyle birlikte..
    21. "8. UMKE Tatbikatı"
    22. Mezitli Belediyesi gelir-gider..
    23. Isparta’da kaza yapan araç elma..
    24. Elif’in Düşleri Adana Optimum’da
    25. Şanlıurfa’da silahlı kavga, baba ile 3..
    26. Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri..
    27. Ergene Belediyesi geleceğin..
    28. KKTC Cumhurbaşkanı Sözcüsü Burcu’dan..
    29. Altıntaş’ta "Reyis ve Mesut" isimli..
    30. "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz