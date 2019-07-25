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Kuzey Kore’nin son füze denemesine Japonya’dan tepki

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son füze denemelerinin üzücü olduğunu ve Japonya’nın konuyu yakından takip edeceğini söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:45
Kuzey Kore’nin son füze denemesine Japonya’dan tepki

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son füze denemelerinin üzücü olduğunu ve Japonya’nın konuyu yakından takip edeceğini söyledi.


Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore’nin perşembe günü doğudaki Wanson kentinden Japonya Denizi’ne doğru iki kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından, Japonya’dan konuya dair açıklama geldi. Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo’da gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore’nin bir tür füze ateşlediğine dair bilginin bakanlık yetkililerince analiz edildiğini söyledi. Japonya topraklarına ya da münhasır ekonomik bölgelerine hiçbir füzenin girmediğinin tespit edildiğini bildiren Iwaya, Japonya’nın, Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle işbirliği içinde yakından izlemeye devam edeceğini vurguladı.



BM kararlarını ihlal


Iwaya ayrıca, Kuzey Kore’nin son denemesinin balistik füze testi olduğunun kesinleşmesi halinde, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geleceğini hatırlattı. Kuzey Kore’nin nükleersizleşmesine dair sürdürülen çabalara atıfta bulunan Iwaya, son denemenin, ne tür bir silahın denendiği fark etmeksizin son derece üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.



Güney Kore duyurdu


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini bildirmiş, füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57’de ateşlendiğini, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:45
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