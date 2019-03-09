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Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde hareketlilik

Kuzey Kore'nin füze ve roket yapımında kullandığı bir tesise ait uydu görüntülerinde yoğun faaliyet dikkati çekiyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:50
Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde hareketlilik

Kuzey Kore'nin füze ve roket yapımında kullandığı bir tesise ait uydu görüntülerinde yoğun faaliyet dikkati çekiyor.

ABD'nin bağımsız haber radyosu NPR'nin yayınladığı 22 Şubat tarihli uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin bazı kıtalararası balistik füze ve yörüngeye uydu taşıyan roketlerin yapımında kullandığı Sanumdong tesisinde park halindeki kamyon ve otomobiller dikkati çekti. Tesiste vagonlar ve iki vincin bulunduğu da görülüyor.

Görüntüleri inceleyen Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Doğu Asya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Projesi Direktörü Jeffrey Lewis, "Tüm bunları bir araya getirdiğinizde Kuzey Koreliler, bir roket yapım sürecindeymiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı uzmanlar dün de Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini belirtmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:50
  1. Kuzey Kore
  2. Sanumdong tesisi

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