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Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısı belli oldu

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore'nin elin 20 ila 60 kadar nükleer silah bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 10:26
Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısı belli oldu

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, parlamentoda bir milletvekilinin sorusu üzerine, Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer bombasının olabileceğini belirtti.

Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho'nun ifadelerinin, Güney Kore'nin Kuzey'i bir nükleer devlet olarak gördüğü anlamına gelmediği bildirildi.

Geçen ay bir araya gelmişlerdi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da geçen ay bir araya gelmişti.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen sürdüğü kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:26
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