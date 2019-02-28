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Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğinde "siyasi casusluk" iddiası

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine geçen cuma günü bir grubun baskın yaparak çalışanları en az 4 saat rehin aldığı, bazı belgeleri ve bilgisayarları götürdüğü iddia edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğinde "siyasi casusluk" iddiası

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine geçen cuma günü baskın yapan ve personeli rehin alan bir grubun, bazı belgeleri ve bilgisayarları alarak kaçtığı iddiası ortaya atılırken, İspanyol basını olayın "siyasi casusluk" olabileceğini yazdı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği binasına geçen cuma günü bir grubun baskın düzenlediği, personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürüldü. Olayın, rehin alma sırasında kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu kadının sokaktaki bağrışmaları sonrasında müdahale eden bir polis ekibinin, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine giderek durumu araştırdığı ifade edildi.

El Confidencial gazetesi, görgü tanıkları ve polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, polisin büyükelçilik binasına gittiğinde kapıyı açan bir görevlinin "her şeyin normal" olduğunu söylediği ve polisin de ilk binaya girişte garip bir şey görmediğini yazdı. Ancak polisin, Kuzey Kore Büyükelçiliğine girmesinden kısa bir süre sonra garajdan iki aracın hızla çıkarak uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İddialara ilişkin İspanyol hükümetinin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınması dikkati çekerken, İspanyol basınının önde gelen yayın organları, olayın siyasi casusluk olabileceğini yazdı.

Dışişleri Bakanı Josep Borrell, yabancı basın mensupları ile görüşmesinde yöneltilen sorular üzerine, "Bu konuyla ilgili basında yazılandan fazla bilgim yok. Konuyu İçişleri Bakanlığı araştırıyor. Kuzey Kore Büyükelçiliğinin personeli soruşturuluyor." dedi.

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
  1. büyükelçiliğe baskın
  2. ispanya
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