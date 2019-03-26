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Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği baskını

İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata, baskına karışan ve ABD'ye kaçtıkları tespit edilen 7 kişi için uluslararası arama ve tutuklama emri çıkardı

26 Mart 2019 Salı 22:02
Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği baskını

MADRİD (AA) - Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği baskınına karıştığı tespit edilen 7 kişi için uluslararası arama ve tutuklama emri çıkarıldı.

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine 22 Şubat'ta baskın yapılarak içerideki personelin rehin alınması ve sonrasında bazı belgeler ile bilgisayarların alınması olayını soruşturan İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata 14 sayfalık iddianame hazırladı.

İspanyol hakim, baskına karışan 10 kişi arasından kimlikleri tespit edilen 7 kişi hakkında, cebirle konut dokunulmazlığını ihlal, gasp, tehdit ve organize suçların da aralarında bulunduğu toplam 6 farklı suçtan, uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkardı.

İddianamede Kuzey Kore Büyükelçiliğine baskını düzenleyenlerin başında Meksika kökenli Adrian Hong Chiang'ın bulunduğu belirtildi. Baskına karışanların olay sonrasında dört gruba ayrılarak Portekiz'in başkenti Lizbon'a, buradan da özel uçakla ABD'nin Newark Havalimanı'na hareket ettikleri bildirildi.

İspanyol basınında, olayın ardından, İspanyol polisi ve Ulusal İstihbarat Merkezi kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerde, "Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının arkasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) var." ifadesi kullanmıştı.

Haberlerde, "CIA, mevcut durumda ABD ile müzakereleri yürüten Kuzey Kore heyetinin başında olan eski Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a ait bilgileri arıyordu." değerlendirmesi yapılmıştı.

Kim, 2014-2017 yıllarında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev yapmış, 20 Şubat'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından ABD'nin nükleer enerji temsilcisi Stephen Biegun ile doğrudan çalışması için görevlendirilmişti.

- Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine baskın olayı

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine, 22 Şubat'ta bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, binadan kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Olaya müdahale eden polis ekibinin, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine giderek durumu araştırdığı, polisin Kuzey Kore Büyükelçiliğine girmesinden kısa süre sonra garajdan iki aracın hızla uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:02
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