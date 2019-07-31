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Kuzey Kore'nin kısa menzilli iki füze fırlattığı ileri sürüldü

Güney Kore ordusu, Kuzey'in doğu kıyısında iki kısa menzilli füze denemesi yaptığını duyurdu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Kuzey Kore'nin kısa menzilli iki füze fırlattığı ileri sürüldü

SEUL (AA) - Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin, Wonsan kentinden 250 kilometre menzilli, 30 kilometre yüksekliğe ulaşan iki füze fırlattığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore'nin, füzelere dair daha fazla detaya ulaşmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Kuzey'in yineleyen füze fırlatmaları, Kore yarımadasındaki gerginliği azaltma çabalarına yardımcı olmuyor. Pyongyang'ı bu tutumuna son vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, fırlatılan füzelerin Japon ulusal güvenliğine tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Japonya Savunma Bakanı Iwaya Takeşi, füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını, uzmanların halen detayları incelediğini kaydetti.

Iwaya, "Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, füze fırlatmaya devam etmesi ziyadesiyle üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kuzey Kore'nin yeni denizaltısında üç füze fırlatma bölümü var"

Diğer yandan, Güney Kore ordu istihbarat yetkilileri, milletvekillerine yaptıkları bilgilendirme toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen hafta ziyarette bulunduğu ve yeni inşa edilmiş denizaltıda muhtemelen üç füze fırlatma bölümü olduğunu aktardı.

Uzmanlar, bu bilginin doğruluğu teyit edilirse, "Kuzey Kore'nin füze fırlatma rampası bulunan ilk operasyonel denizaltısı" anlamına geldiğini, Pyongyang'ın denizaltılardan füze fırlatabilmesinin endişe verici bir gelişme ve bu tür füzelerin önceden tespit edilmesinin de zor olduğunu belirtiyor.

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Pyongyang'ın son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. füze
  2. Güney KORE
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