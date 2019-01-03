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Kuzey Koreli diplomattan kasımdan beri haber alınamıyor

Güney Kore istihbarat ajansı, İtalya'da görev yapan üst düzey bir Kuzey Koreli diplomattan kasım başında elçilik binasından ayrıldığından bu yana haber alınamadığını iddia etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:36
Kuzey Koreli diplomattan kasımdan beri haber alınamıyor

Yonhap ajansının haberinde, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) milletvekillerine, Kuzey Kore'nin Roma maslahatgüzarı Jo Song-gil'in, kasım sonunda görev süresinin sona ermesine günler kala Roma'daki Kuzey Kore Büyükelçiliğinden ayrıldığı ve o günden beri eşi ile kendisinin nerede olduğunun bilinmediğini aktardığı ileri sürüldü.

NIS tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Güney Kore milletvekili Kim Min-ki, NIS yetkililerinin, kayıplara karışan Jo'nun üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını ya da diplomat ve eşinin hangi ülkenin korumasında olduğuna ilişkin sorular üzerine bunları "teyit edemeyeceklerini söylediğini" aktardı.

Öte yandan JoongAng Ilbo gazetesi, 48 yaşındaki elçinin, aralık başlarında İtalyan hükümetinden koruma talep ettiğini ileri sürdü.

Kuzey Kore'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:36
  1. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS)
  2. Kuzey Kore

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