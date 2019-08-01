0553 313 94 23

Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti

ANKARA (AA) - Kuzey Koreli asker, sınırı geçerek Güney Kore'ye iltica etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'den (DMZ) Güney'e geçen Kuzey Koreli askerin gözaltına alındığı ve sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili de sınırdan geçen kişinin asker olduğunu doğruladı.

Her ne kadar iki ülke arasında iltica sayıları yüksek olsa da iltica eden kişilerin çoğu, Kuzey Kore'den Güney'e geçiyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk 6 ayında 546 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği belirtilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'in sonunda göreve başlamasından bu yana, her yıl ortalama bin ila bin 500 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca Kuzey Koreli sığınmacılara yönelik kamu yardımlarının artırılmasının planlandığı kaydedilmişti.

Güney Kore'de halihazırda 32 binden fazla Kuzey Koreli sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
  1. Askerden Arındırılmış Bölge
  2. Güney KORE
  3. Kuzey Kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    1. "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    2. Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    3. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    4. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    5. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    6. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    7. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    8. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    9. 550 bin çiftçinin hayatını..
    10. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    11. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    12. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    13. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    14. İşte tok tutan 8 besin
    15. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    16. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    17. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    18. Abdullah Avcı'ya övgü: Beşiktaş'ta..
    19. Trabzon’da emlakçı ve emlakçı adayları..
    20. Yunus Emre'nin katili aileden biri..
    21. Husiler Yemen'deki ilk..
    22. Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100..
    23. Zonguldak'ta silahlı kavga
    24. Husilerden Suudi Arabistan'a balistik..
    25. Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor
    26. Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını..
    27. İş dünyasından faiz indirimine destek
    28. Antalya’nın ilk jeotermal su kaynağı..
    29. Pamukkale Belediyesi temiz bir ilçe..
    30. Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'