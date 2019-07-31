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Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:23
Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.


Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin doğudaki Wonsan kenti yakınından Japon Denizi istikametine doğru iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Yerel saatle 05.06’da ve 05.27’de ateşlendiği belirtilen füzelerin her birinin yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 250 kilometre yol aldığı bildirildi.


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz perşembe günü Kuzey Kore’nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından iki kısa menzilli füze ateşlendiğini bildirmiş, füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57’de ateşlendiği ve yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:23
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