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Kuzey Kore'den tarihi karar: Son verdi

Kore Yarımadası'ndaki barış girişimlerinin ilerlemeye kaydetmesiyle, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, artık nükleer füze denemesi yapmalarına gerek olmadığını açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 02:39
Kuzey Kore'den tarihi karar: Son verdi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore ordusu bugün itibarıyla füze denemelerine son verecek.

ÇABALARA DESTEK

Sputnik'ye yer alan habere göre Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bütün nükleer denemelerin durdurulması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.

İŞÇİ PARTİSİ'NİN TOPLANTISINDA ALINDI

Karar, Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı. Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 02:39
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