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Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye 'barış' mektubu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, yeni yılda Kore Yarımadası'nda barış ve refahın tesisi için çabaların sürmesini belirttiği bir mektup gönderdi.

30 Aralık 2018 Pazar 13:22
Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye 'barış' mektubu

Yonhap Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim, Devlet Başkanı Moon'a bugün şahsi bir mektup gönderdi" dedi.

Sözcü Kim, açıklamasında, Kuzey Kore liderinin mektup aracılığıyla yıl sonu tebriğinde bulunduğunu ve Kore Yarımadası'nda barış ve refah adına birlikte hareket etme niyetini aktardığını belirtti.

Kim, Kim Jong-un'un mektubunda, iki liderin yıl içinde üç kez bir araya gelerek birtakım önlemler aldığını ve "halkını askeri gerilimlerden ve savaş korkusundan kurtardıklarını vurguladığını" aktardı. 

Kim'in, yıl sonuna kadar söz verdiği Seul ziyaretini gerçekleştirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini söyleyen sözcü, "Kuzey Kore lideri Kim, 2019’da Devlet Başkanı Moon ile sıklıkla bir araya gelmek ve barış ve refah konusundaki görüşmeleri ilerletmek istediğini belirtti" dedi.

Sözcü, Kim'in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu birlikte çözüme kavuşturmak konusundaki niyetini ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabaları sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:22
  1. Güney Kore
  2. Kuzey Kore
  3. Kim Jong-un
  4. pyongyang
  5. Moon Jae-in
  6. Kim Eui-kyeom

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