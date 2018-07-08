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Kuzey Kore'den savaş çıkaracak açıklama!

Kuzey Kore yetkilileri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı nükleer müzakereler konusunda sert bir açıklama yaptı. Pompeo'nun açıklamalarının geçen ayki zirveye ihanet olduğunu belirttiler.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:39
Kuzey Kore'den savaş çıkaracak açıklama!

Kuzey Koreli yetkililer ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pyongyang'a ziyaretinden sonra ABD'nin tavrından dolayı müzakerelerden pişman olduklarını açıkladı.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaretten sonra, görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, ABD'li tarafın görüşmelerdeki tutumlarından dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Kuzey Kore yapılan üst düzey görüşmede ABD'nin Kuzey Kore'den tek taraflı olarak nükleer silahsızlanma istemesini eleştiren bakanlık açıklamada ''Biz ABD'nin iki taraf için güven oluşturacak yapıcı tekliflerle gelmesini bekliyorduk öte yandan ABD'nin tavrı bizi hayal kırıklığına uğrattı'' ifadelerine yer verdi.

'İHANET' OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

ABD'nin bu tavrının geçen ay Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirilen zirveye ihanet olarak değerlendiren bakanlık, ''Nükleer silahtan arınma konusunda iyi niyetle başlattığımız ortaklıkta çatırtılara yol açabilir'' uyarısında bulundu.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 15:39
  1. Kuzey Kore
  2. Mike Pompeo
  3. ABD

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