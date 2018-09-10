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Kuzey Kore'den Rusya'ya mesaj var!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesine yapılan yaptırımların ardından Rusya'dan yardım istediği öğrenildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:19
Kuzey Kore'den Rusya'ya mesaj var!

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Kuzey Kore başkenti Pyongyang’a yaptığı ziyaret sonrasında konu ile alakadar önemli açıklamada bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Matviyenko'nun sözlerine göre Kuzey Kore hükümeti Rusya'dan ciddi yardım bekliyor.

Matviyenko, Kim Jong-un, ABD ve Kuzey Kore liderlerinin Singapur’da düzenlediği zirveden sonra üstlendikleri görevlerle ilgili Rusya’dan destek bekliyor. Kuzey Kore lideri Rusya’dan bağlantılı olarak Kuzey Kore'ye karşı olan yaptırımları hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını umut ediyor” diye konuştu. 

ABD VE KUZEY KORE SICAK ÇATIŞMANIN EŞİĞİNE GELEBİLİR

Öte yandan Valentina Matviyenko, Kuzey Kore liderinin Donald Trump hakkında iyi sözler söylediğini de duyurdu. 

Singapur Zirvesinde ABD, Kuzey Kore nükleer programını bitirme yolunda izlenebilir ve geri dönülmez adımlar attığı takdirde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı mesajını vermişti. Tarihi görüşmenin başarılı olması halinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için dönüm noktası olacak. Başarısız olması durumunda ise, ABD ve Kuzey Kore'yi yeniden sıcak çatışmanın eşiğine getirebilir. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:19
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