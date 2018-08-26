Kuzey Kore'den Pompeo tepkisi: ABD ikiyüzlü!

Kuzey Kore yönetiminin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan editöryal yazıda, Japonya'nın Okinawa şehrinde konuşlu ABD birimlerinin 'Pyongyang'a sızma' amacıyla tatbikat belirtildi. İddia, Güney Kore medyasına dayandırıldı.

Sputnik'in haberine göre yazıda ABD'nin 'bir yandan özel infaz birimlerinin de yer aldığı gizli tatbikatlar yaparken, bir yandan da yüzünde bir gülümsemeyle diyalogu sürdürdüğü' ifade edilerek, Pyonyang yönetiminin 'Washington'ın ikiyüzlü davranışını' not ettiği vurgulandı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Bu gibi tavırlar, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik bir savaş başlatmak için suç komplosu peşinde olduğunun ve acımasızca cezalandırılmayı hak eden bir suç işlediğinin kanıtlamaktadır.

Trump iki gün önce resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum" demişti. Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, "Bundan dolayı (Çin'in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum" görüşünü paylaşmıştı.