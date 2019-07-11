Kuzey Kore'den Güney'in F-35A alımına tepki Dışişleri Bakanlığına bağlı bir enstitü, Güney Kore ordusunun ABD'den F-35A hayalet savaş uçağı satın almasına karşılık özel silahlar geliştireceklerini duyurdu

ANKARA/PYONGYANG (AA) - Kuzey Kore, Güney Kore'nin ABD'den savaş uçağı satın alması karşısında tepkisiz kalmayacağını, bunları yok edecek özel silahlar geliştireceğini bildirdi. Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'daki habere göre, Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun mart ayında envanterine kattığı, ABD yapımı F-35A hayalet uçaklarından temmuz ayında 2 tane daha almayı planladığı hatırlatıldı. Seul yönetiminin "görünmez ölümcü silahlar" olan F-35A satın almasının, komşu ülkelere askeri üstünlük sağlamayı ve olağanüstü hallerde Kuzey'i işgal etmeye kapı araladığı iddia edilen açıklamada, "Güney Koreli yetkililer, bu şekilde birbirine karşı askeri silahlarını güçlendirmesinin tamamen durdurulmasını öngören Panmunjom Bildirisi'nin uygulanması konusundaki anlaşmayı ihlal etmiştir." ifadesine yer verildi. Güney Kore yönetimi dış güçlere bel bağlamaktan vazgeçmediği sürece Koreler arası ilişkilerin gelecek vadetmediği belirtilen açıklamada, "Biz kendi adımıza, Güney'e yerleştirilen ölümcül silahları tamamen yok etmek için özel silahlar geliştirmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesi kullanıldı. İlk 2 F-35A uçağını mart ayında alan Güney Kore, ABD ile 2021'e kadar 40 adet F-35A uçağı satın alma konusunda anlaşmıştı.



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