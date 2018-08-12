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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kabul edilen Panmunjom Deklarasyonu'nda gelişme kaydedilememesi, Kuzey Kore medyasının tepkisine yol açtı.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:25
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!

Kuzey Kore medyası, Güney Kore'yi, iki ülke liderleri arasında 27 Nisan'da kabul edilen Panmunjom Deklarasyonu ile ilgili yeterince ilerleme kaydetmemekle suçladı.

Yonhap ajansınca Kuzey Kore hükümetine ait internet sitesi Uriminzokkiri’de yayınlanan açıklamaya yer verilen haberde, Güney Kore'nin, Panmunjom Deklarasyonu çerçevesinde Koreler arası ilişkileri geliştirmek için daha fazla çalışması gerektiği vurgulandı.

Seul hükümetinin, ABD liderliğindeki yaptırımlara "körü körüne bağlanmasının", deklarasyona uyulmasında büyük bir engel olduğu savunulan açıklamada, "Panmunjom Deklarasyonu'nun 27 Nisan'da kabul edilmesinden bu yana 100 günden fazla bir süre geçti ancak hiçbir meyve alınmadı ya da gelişme kaydedilmedi. Bu, ABD'nin yaptırımlarından ve Güney'in onlara haksız katılımından kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi. 

Kore Merkezi Haber Ajansına bağlı internet sitesi Uriminzokkiri'de, "Panmunjom Deklarasyonu tek taraflı çabalarla uygulanamaz. Zaman politik kazanım zamanı değil. Herkesin, Koreler arası ilişkileri geliştirmek adına içtenlikle çalışması gerekiyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

GÜNEY KORE-KUZEY KORE ZİRVESİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. 

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti. 

İki ülke, saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı. 

Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

 
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:25
  1. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un
  2. Kuzey Kore
  3. Güney Kore

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