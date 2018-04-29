Kuzey Kore'den Güney Kore'ye jest: Saatleri 30 dakika ileriye alacak

Güney Kore'den yapılan açıklamada cuma günkü tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un varılan uzlaşmaya jest olarak ülkesinin Güney ile aynı saat dilimine geçeceğini açıkladığı aktarıldı.

Moon'un sözcüsünden yapılan açıklamada Kim'in Güney Koreli mevkidaşına saat dilimini değiştirme sözü verdiğini belirtti.

30 DAKİKA İLERİ ALACAK

Sözcü Yoon Young-chan, Kim'in zirve sırasında farklı zaman dilimlerini gösteren saatleri duvarda gördükten sonra bunun 'üzücü' olduğunu söylediğini aktardı.

Böylece Kuzey Kore saatlerini 30 dakika ileriye alacak.

Kuzey Kore 2015'te ülkenin saat dilimini Güney'in yarım saat gerisine almıştı.