Kuzey Kore'den dünyaya çağrı! ABD'nin yaptırımlarına karşı koyulacak

Kuzey Kore Merkez Mahkemesi Başkan Yardımcısı U San Çol, ABD'nin yaptırımlarının kaldırılması için diğer ülkelere uluslararası hukuk sistemi kurma çağrısı yaptı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ülkeleri Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan U San, "ABD'nin yaptırımlarının kaldırılması, Asya-Pasifik ülkelerinin kalkınmasına, Kore Yarımadası'nda istikrar ve barışa olumlu etki edecek" yorumunda bulundu.

'KÜRESEL EŞİTLİĞİ VE ADALETİ TESİS ETMEK İÇİN ABD'YE KARŞI KOYMA MEKANİZMASI GELİŞTİRMELİYİZ'

Bu amaç doğrultusunda diğer ülkelere uluslararası hukuk sistemi kurma çağrısı yapan Kuzey Koreli yetkili, "Küresel eşitliği ve adaleti tesis etmek için ABD'ye karşı koyma mekanizması geliştirmeliyiz. Siyasi ve hukuki kuruluşlar, Washington'u eylemleri için hesap vermeye davet etmeli" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırımlarını güç ve manipülasyon aracı olarak niteleyen U San, "Yaptırımlar Kuzey Kore'nin sosyo-ekonomik kalkınmasını engelliyor, halkımızın yaşama ve gelişme haklarını ihlal ediyor" diye ekledi.