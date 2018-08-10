Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı! Kesintiye yol açar

Kuzey Kore, Amerikalı bazı yetkililerin Pyongyang yönetimine yönelik uluslararası yaptırımları artırma çalışmasının, nükleer silahların yok edilmesi sürecinde kesintiye yol açacağı uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, nükleer ve füze denemelerini durdurduklarına, nükleer deneme sahasını imha ettiklerine dikkati çeken Kuzey Kore hükümet yetkilileri, ABD'deki bazı siyasetçilerin, ülkeye yönelik yaptırımları sürdürmek istemesi nedeniyle nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.

ABD’YE UYARI

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore ile ABD tarafından yapılan ortak açıklama çerçevesinde, "ABD, diyalog ortağı için temel etik kurallara dahi uymadığı ve önceki yönetimlerin tümünün denediği ancak başarısız olduğu çağdışı senaryoya bağlı kaldığı sürece, uygulamada herhangi bir ilerleme beklenemez." dedi.

İsmi açıklanmayan sözcü, Kore Yarımadası'ndaki zor kazanılmış istikrar ortamının devam edeceğine dair bir garanti olmadığını da sözlerine ekledi. Sözcü, "ABD, bu gecikmiş zamanda bile, samimi çabalarımıza uygun şekilde mukabelede bulunmalı." görüşünü savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, geçen hafta sonu, ülkesinin "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürmesini kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo, herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.