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Kuzey Kore'den ABD'nin yaptırım kararına kınama

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin Kuzey Kore tarafına yönelik yaptırımlarını sürdürmesini kınadı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:22
Kuzey Kore'den ABD'nin yaptırım kararına kınama

Japon Kyodo ajansının haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Ri, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemeleri konusunda ilan ettiği moratoryum gibi "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Ri, Kuzey Kore ve ABD arasında tam anlamıyla güvenin tesis edilmesi için her iki tarafın eş zamanlı adımlar atması gerektiğine işaret ederek "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo, herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:22
  1. 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho

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